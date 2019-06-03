По настоящему создана благоприятная среда для роста и развития растений. Это, пожалуй, лучшая среда для выращивания огурцов, помидор и цветов. Доказано экспериментально, что урожайность в теплице Botanika-ART на 20% выше, чем у ее аналогов. Этот эффект достигнут за счет применения прозрачного стекла в фасадах и в кровле специального сотового поликарбоната. Это не обычный поликарбонат, это материал имеет особые свойства. Поликарбонат в кровле - это не облегчение кровли и удешевление проекта, а это защита растений от агрессивного ультрафиолета, а значит необходимость.

Прочный алюминиевый каркас делает теплицу крепкой и надежной. При техническом испытании теплица подвергалась различным нагрузкам, превышающие в несколько раз допустимых. В лаборатории по испытаниям были созданы сверхагрессивные метеоусловия: на нее падал град, дул сильный ветер, лил проливной дождь, а затем все вместе - теплица Botanika-ART выдержала такие аномалия достойно, в благодарность чего получила сертификат.



Мы рассказываем Вам это, чтобы доказать, что мы теплицу разрабатывали, думали и находили решения для реализации главных потребительских свойств. Мы хотели, чтобы теплица была надёжной, красивой, и главное - полезной, не приносила хлопот по ее подготовке к сезону и консервации на зиму.



"Главное - эксплуатация должна быть простой и без проблемной, с высокой урожайностью, чтобы каждый любитель мог почувствовать себя агрономом- профессионалом."

Такую задачу ставил перед инженерами и конструкторами собственник и главный идеолог компании Окна-АртМастер, Станислав Завидей.



Мы лишь хотели, чтобы Вы пользовались и наслаждались красотой своего участка и результатам Вашего старания - роскошным урожаем! Именно для этого мы сосредоточили свое внимание на деталях.

А чтобы быть уверенными в полученном результате, мы ее тестировали 3 года, вносили улучшения и только потом начали предлагать теплицу с очень звучным названием Botanika-ART. Мы представили ее в 2-х размерных вариантах:

1. Встречайте Botanika-ART mini, шириной 280 см и длиной 286 см. Она специально создана для тех, кому не нужно забивать погреба своими запасами, а просто поесть "с грунта" натуральные, выращенные своими руками овощи, но а самых любопытных сделать консервацию помидор, перцев и огурцов на зиму по своему уникальному рецепту.

2. Второй и самый популярный вариант - теплица Botanika-ART optimum, шириной 2,8 м и длиной 5 м. Этот размер специально разработан и тщательно подобран для тех, у кого большая семья, члены которой все любят похрумать свежие огурчики прямо с грядки, удивить своим урожаем своих гостей: красотой и количеством плодов. В теплице свободно размещается более 60 кустов, урожая которых свободно хватит, чтобы есть все лето свои, снятые с грядки овощи, накормить соседей и сделать соления на всю зиму себе и свои соседям.



Теплица Botanika-ART может быть укомплектована автоматическими люками в крыше, системой полива, системой отопления (особенно актуально во время раннего сезона, когда растения еще малы и в ночное время теплицу нужно подогревать), освещением и электрическими розетками, системой для подвязки шпалер.

Теплица Botanika-ART изготавливается на заводе Окна-АртМастер и поставляется во все города Московской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской областей.

Купить теплицу от производителя можно без предоплаты и в рассрочку.



