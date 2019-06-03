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Теплицы из алюминия и стекла
Botanika-ART



- Прочность с гарантией службы более 10 лет
- Доставка за 5 рабочих дней – БЕСПЛАТНО и БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
- Дешевле на 50% своих аналогов
- Создана для выращивания |




Какая она – Botanika-Art?

Лучше всего о ней расскажут наши фотографии
Терракотовая Botanika-ART mini
Базовая комплектация + фундамент
Белая Botanika-ART optimum
Базовая комплектация + фундамент
Зеленая Botanika-ART mini
Базовая комплектация + декоративные элементы + люк в крыше + водосточная система + фундамент
Коричневая Botanika-ART optimum
Базовая комплектация + декоративные элементы + люк в крыше + фундамент
Люк в крыше с автоматическим открыванием
Опция, в базовый комплект не входит, поставляется отдельно
Капельный полив
Опция, в базовый комплект не входит, поставляется отдельно
Декоратичные элементы
Опция, в базовый комплект не входит, поставляется отдельно
Створки в фасадных частях
Входят в базовую комплектацию. Устанавливаются 2 шт. в Botanika-ART mini и 4 шт. в Botanika-ART optimum
Стекло 4 мм в фасадных частях
Входит в базовый комплект
Система для подвязки шпалер
Входит в базовый комплект
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Это не просто красивый домик, который придаст вашему саду изюминку, это крепкая и продуманная до мелочей теплица для выращивания овощей или цветов.
Читайте полное описание.
По настоящему создана благоприятная среда для роста и развития растений. Это, пожалуй, лучшая среда для выращивания огурцов, помидор и цветов. Доказано экспериментально, что урожайность в теплице Botanika-ART на 20% выше, чем у ее аналогов. Этот эффект достигнут за счет применения прозрачного стекла в фасадах и в кровле специального сотового поликарбоната. Это не обычный поликарбонат, это материал имеет особые свойства. Поликарбонат в кровле - это не облегчение кровли и удешевление проекта, а это защита растений от агрессивного ультрафиолета, а значит необходимость.
Прочный алюминиевый каркас делает теплицу крепкой и надежной. При техническом испытании теплица подвергалась различным нагрузкам, превышающие в несколько раз допустимых. В лаборатории по испытаниям были созданы сверхагрессивные метеоусловия: на нее падал град, дул сильный ветер, лил проливной дождь, а затем все вместе - теплица Botanika-ART выдержала такие аномалия достойно, в благодарность чего получила сертификат.

Мы рассказываем Вам это, чтобы доказать, что мы теплицу разрабатывали, думали и находили решения для реализации главных потребительских свойств. Мы хотели, чтобы теплица была надёжной, красивой, и главное - полезной, не приносила хлопот по ее подготовке к сезону и консервации на зиму.

"Главное - эксплуатация должна быть простой и без проблемной, с высокой урожайностью, чтобы каждый любитель мог почувствовать себя агрономом- профессионалом."
Такую задачу ставил перед инженерами и конструкторами собственник и главный идеолог компании Окна-АртМастер, Станислав Завидей.

Мы лишь хотели, чтобы Вы пользовались и наслаждались красотой своего участка и результатам Вашего старания - роскошным урожаем! Именно для этого мы сосредоточили свое внимание на деталях.
А чтобы быть уверенными в полученном результате, мы ее тестировали 3 года, вносили улучшения и только потом начали предлагать теплицу с очень звучным названием Botanika-ART. Мы представили ее в 2-х размерных вариантах:
1. Встречайте Botanika-ART mini, шириной 280 см и длиной 286 см. Она специально создана для тех, кому не нужно забивать погреба своими запасами, а просто поесть "с грунта" натуральные, выращенные своими руками овощи, но а самых любопытных сделать консервацию помидор, перцев и огурцов на зиму по своему уникальному рецепту.
2. Второй и самый популярный вариант - теплица Botanika-ART optimum, шириной 2,8 м и длиной 5 м. Этот размер специально разработан и тщательно подобран для тех, у кого большая семья, члены которой все любят похрумать свежие огурчики прямо с грядки, удивить своим урожаем своих гостей: красотой и количеством плодов. В теплице свободно размещается более 60 кустов, урожая которых свободно хватит, чтобы есть все лето свои, снятые с грядки овощи, накормить соседей и сделать соления на всю зиму себе и свои соседям.

Теплица Botanika-ART может быть укомплектована автоматическими люками в крыше, системой полива, системой отопления (особенно актуально во время раннего сезона, когда растения еще малы и в ночное время теплицу нужно подогревать), освещением и электрическими розетками, системой для подвязки шпалер.
Теплица Botanika-ART изготавливается на заводе Окна-АртМастер и поставляется во все города Московской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской областей.
Купить теплицу от производителя можно без предоплаты и в рассрочку.

Модели и цены
Парники
НОВИНКА
Парник Mini
Серия LIGHT



Цена:
76000
р.
Купить
Купить в рассрочку за 1583,3 руб./мес.
НОВИНКА
Парник Optimum
Серия LIGHT



Цена:
95000
р.
Купить
Купить в рассрочку за 1979,20 руб./мес.
Теплицы
Теплица Botanika-ART mini
Наличие на складе: 6 шт.


Цена:
148000
р.
Купить
Купить в рассрочку за 3083,3 руб./мес.
Теплица Botanika-ART optimum
Наличие на складе: 8 шт.


Цена:
183340
р.
Купить
Купить в рассрочку за 3819,60 руб./мес.
Botanika-ART constructor
Вы можете создать свою теплицу из готовых модулей Botanika-ART, например соединить две или более теплицы разных моделей тем самым создав несколько зон для выращивания культур, вместе которые не уживаются.

Срок производства - до 3 недель,
Предоплата – 50%


Цена: индивидуально
Собрать теплицу
Создайте свою теплицу по индивидуальному заказу
Нашими инженерами может быть создана теплица по индивидуальным параметрам, в том числе комплексы для круглогодичного выращивания.

Срок проектирования – от 15 р.дней,
Срок производства - от 30 р. дней,
Срок установки - от 5 р.дней
Предоплата – 50%


Отдел индивидуальных авторских проектов
Связаться с инженером

Зимние сады

Конструкции, которые мы делаем на заказ по индивидуальным Вашим требованиям.
Зимние сады




Данные конструкции могут быть в теплом и холодном исполнении.

Могут быть окрашены в любой цвет, в том числе с фактурой дерева.


Срок проектирования – от 15 р.дней,
Срок производства - от 30 р. дней,
Срок установки - от 5 р.дней
Предоплата – 50%
Подробнее
Теплицы для круглогодичного выращивания

Данные конструкции могут быть в теплом и холодном исполнении, со стеклом или со стеклопакетом.

Могут быть окрашены в любой цвет, в том числе с фактурой дерева.


Срок проектирования – от 15 р.дней,
Срок производства - от 30 р. дней,
Срок установки - от 5 р.дней
Предоплата – 50%
Подробнее
Оранжереи




Данные конструкции изготавливаются в теплом исполнении и со стеклопакетом.

Могут быть окрашены в любой цвет, в том числе с фактурой дерева.


Срок проектирования – от 15 р.дней,
Срок производства - от 30 р. дней,
Срок установки - от 5 р.дней
Предоплата – 50%
Подробнее
Скоро в продаже
Пристенные теплицы
СКОРО
Теплица пристенная Botanika-ART Mini

Размеры (ШхДхВ): 2000х3600х3200 мм
S = 7,2 м²
Цвета: белый, зелёный, коричневый

Базовая модель.
Срок поставки — 10 дней

Наличие на складе: 0 шт.


Цена:
94000
р.
Заказать
СКОРО
Теплица пристенная Botanika-ART Optimum

Размеры (ШхДхВ): 2000х5000х3200 мм
S = 10 м²
Цвета: белый, зелёный, коричневый

Базовая модель.
Срок поставки — 10 дней

Наличие на складе: 0 шт.


Цена:
115000
р.
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10 - Вам и 10 - другу
Расскажи другу, что нашел нашу теплицу и получи дополнительную скидку 10% на приобретение своей теплицы, друг должен сказать, что он от Вас и он тоже сможет приобрести теплицу со скидкой 10%.
36 000 \ 48 000 руб.
Фундамент свайно-винтовой
для Botanika-Art mini \ optimum
Люк в крыше с автоматическим открыванием \ закрыванием
6 000 руб.
Водосточная система для Botanika-ART mini \ optimum
12 000 \ 18 000 руб.
Система капельного орошения до 20м²
3 400 руб.
Фитосветильник для растений в теплице
3 730 руб.
Декоративные элементы кровли для Botanika-ART mini \ optimum
8 300 \ 10 570руб.

Дополнительные опции для усовершенствования теплицы Botanika-ART

Почему теплица Botanika-ART лучше своих аналогов
9 важных параметров и предоставляемых услуг Окна-АртМастер, делающие теплицу Botаnika-ART наилучшей.
1
Высокая урожайность
Создана идеальная среда
для роста различных культур с защитой от агрессивного ультрафиолета. Доказано, что урожайность в теплице Botanika-ART выше на 20% чем в поликарбонатном парнике.
2
Практичность
Не требует работ по подготовке
к сезону и демонтажа после
его завершения. Минимум ухода, максимум практичности.
3
Надежность
Прочный алюминиевый каркас, выдерживает любые снеговые нагрузки. Доказано протоколом испытания. В момент испытания теплица Botanika-ART подвергалась нагрузкам, в разы превышающие допустимую и показала себя безупречно, подтверждено сертификатом.
Стекло – 4 мм, поликарбонат 10 мм с UF защитой для растений.
4
Срок службы
Фактический срок службы
теплицы более 10 лет.
5
Складская программа
В наличии есть базовые модели белого, зеленого и коричневого цветов – их доставляем за 5 дней. Другие оттенки по Ral и Decoral – до 3 недель.
6
Полностью укомплектована и готова к использованию
Подобраны и адаптированы полезные опции:
- капельный полив;
- система подвязки;
- освещение;
- подогрев;
- автоматическое проветривание;
- грядки.
7
Собственное производство
Botanika-ART разработана инженерами компании Окна-АртМастер. Изготавливается на собственном производстве. Строго отслеживается качество всех компонентов конструкции.
8
Доставка и монтаж
Бесплатно привезем собственным транспортом до места установки. Установку выполнит специализированная бригада за 1 день.
9
Выгодная цена
Покупайте на 50% дешевле, чем у конкурентов. Не берем предоплату, если Вы закажете базовую модель со склада.

Доказанное качество теплиц

Будьте уверены – Вам достанется высококачественная СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ конструкция:
Что говорят садоводы о Botanika-ART
Галерея работ
Где посмотреть теплицу Botanika-ART?
Увидеть теплицу Botanika-ART в живую теперь можно и в Садовом центре "Богородский"!
Приезжайте!
141133, Московская обл., Щелковский р-н, деревня Воря-Богородское, владение 1

Комфортные условия заказа

1
Теплица Botanika-ART в наличии
Не нужно долго ждать пока вашу теплицу производят. Просто выберите свои вариант и закажите теплицу своей мечты и в течении 5 дней мы установим ее.
2
Предоплата 0 руб.
В момент заказа теплицы Botanika-ART Вы не плалите ничего, только после приемки теплицы у себя на участке.
3
Бесплатная доставка
Доставка собственным специализированным транспортом, разгрузка и бережное складирование за наш счет.
4
Монтаж 1 день
Бригада опытных мастеров смонтируют Вашу теплицу за 1 день, даже в выходные.
5
Дешевле на 50% своих аналогов
6
Оплата картой
Терминал для оплаты картой привезет экспедитор вместе с теплицей и Вы сможете оплатить с кэшбеком до 5%.
7
Рассрочка без переплаты
Услуга предоставляется банком-партнером.
8
Бонусы и подарки
Каждому покупателю подарок от разработчиков. Подробности узнавайте у менеджеров.
Найдете условия выгоднее наших на покупку стеклянной теплицы - установим теплицу Botanika-ART бесплатно!

Платите как удобно

Наличными или банковской картой экспедитору при получении.
Через Сбербанк.Онлайн на указанные реквизиты. В поле «комментарий» необходимо указать номер договора
Купите теплицу в РАССРОЧКУ уже сегодня!
Наш партнер – банк Home Credit запустил для вас СПЕЦпрограмму.
(подробнее расскажут менеджеры «Окна-Артмастер»)
Вы спрашиваете, мы отвечаем
При поиске прочной и красивой теплицы появляется масса вопросов. Разберем самые частые из них.

Почему вместо стекла в крыше Botanika-Art поликарбонат?
Сотовый поликарбонат усуществляет защиту от вредных УФ лучей и лучше сберегает растения в солнечный пик. По запросу можно заменить его на стекло – подробности уточняйте у менеджера по тел.: 8 499 450 63 30!
Можно ли использовать стекло в крыше теплиц Botanika-Art?
Можно, но тогда растения будут подвержены воздействию агрессивного ультрафиолета, что значительно замедляет рост и развитие растений. Подробности уточняйте у менеджера по тел.: 8 499 450 63 30 звоните!
Делаем ли мы фундамент под теплицу?
Да, наши специалисты построят вам крепкий фундамент, который прослужит более 25 лет!

Для его создания используем винтовые сваи 76 мм, их закручиваем на глубину 1,6 м. Обязательно делаем обвязку защищенным от влаги брусом, поверх которого устанавливается металлическая панель, выкрашенная в цвет каркаса.

Стоимость обустройства фундамента под теплицу составляет:

1. Botanika-Art mini - д*ш*в 2,8*2,8*3,2м – 36 000 руб.

2. Botanika-Art optimum - д*ш*в 2,8*5*3,2м – 48 000 руб.
Можно ли заказать теплицу нестандартного размера?
Конечно. Достаточно связаться с нами по почте info@art-mas.ru – сообщите требуемые размеры, и менеджеры подготовят индивидуальное предложение.
Всего 5 вопросов для заказа теплицы
Выберите свой вариант теплицы, для этого просто ответьте на 5 вопросов.
Осталось зафиксировать за Вами стоимость, для этого введите Ваше имя и любой удобный для Вас контакт.
Какую теплицу Botanika-ART Вы выбираете?
Понадобится ли фундамент для теплицы?
Какой цвет подойдет вашему ландшафту?
Можно выбрать любой по палитре RAL, DECORAL. Подробности уточняйте у менеджера по телефону.
Куда доставить теплицу?
Чем доукомплектовать Вашу теплицу Botanika-ART?
Стоимость Вашего комплекта cо скидкой составляет: 0 руб.
Мы всегда на связи!
Готовы отвечать, обсуждать, помогать с заказом. Оставьте контакты, и мы перезвоним в течение 10 минут.
Контакты
ООО «Окна-АртМастер»

Адрес производства:
141190, Московская область, г. Фрязиноул. Вокзальная, 12а, стр. 2

Демонстрационные образцы:
Московская область, городской округ Щёлково, деревня Воря-Богородское, улица Гранатовая, с 8

+7 (499) 450 63 30
+7 (968) 378 00 05 — WhatsApp

info@art-mas.ru
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